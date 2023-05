Doskozil: „Ich brauche die FPÖ sicherlich nicht“

Ist die SPÖ eine Männerpartei?

An Pamela Rendi-Wagner honoriere er ihr Durchhaltevermögen. Sollte sie ein Buch über ihre politischen Erfahrungen schreiben, ist er sich sicher, dass er auch darin vorkomme. Die SPÖ würde er nach ihrem Abtritt nicht als „Männerpartei“ bezeichnen wollen. Ihm sei zwar eine Ausgewogenheit der Geschlechter in seinem Team wichtig, tue sich aber mit einer Frauenquote schwer. „Es kommt nicht darauf an, ob jemand Mann oder Frau ist. Es kommt darauf an: Wie machen wir Politik?“, so der Landeshauptmann.