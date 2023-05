Polster an Konsel: „Da bist eine ganz arme Sau“

Außerdem Themen in dem sehr launigen Doppel-Talk: Polsters Torrekord für Sevilla (auf Konsels Schätzung, dass er 40 Tore in der Saison gemacht hat, schmunzelt Polster: „Jetzt übertreibst du“) und sein Zweikampf um die Torjägerkrone mit Hugo Sanchez, Michi Konsels Helden-Status in Rom, Paulo Sergio, Cafu, Aldair, der damalige Sevilla-Athletik-Trainer, Rui Patricio, Ivan Rakitic, Jesus Navas und Paulo Dybala.