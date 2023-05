Dreikampf um die Westliga spitzt sich zu

Schluss nach 500 Spielen

Im unteren Play-off empfängt Hallein am Dienstag Grödig. Der sportliche Wert der Partie ist überschaubar, besonders ist sie dennoch: Für Eidke Wintersteller, Trainer der Salinenstädter, ist es das 500. und zugleich letzte Spiel. Für den 61-Jährigen aber gar kein Jubeltag: „So wie das zuletzt abgelaufen ist, möchte ich eigentlich gar nicht von diesem Verein verabschiedet werden.“ Missen will er die 18 Jahre im Trainergeschäft aber nicht: „Es war eine sehr schöne Zeit, auf die ich auch stolz bin, nur in den zwei Jahren in der Regionalliga lief es nicht so wie gewollt.“