Andreas Herzog: „Die Borussia ist selbst schuld“

Ein klassischer Selbstfaller von Dortmund, der lange nicht zu verdauen sein wird. So eine Chance, gegen schwächelnde Bayern den Titel zu holen, wird sich wohl nie mehr eröffnen. Die Borussia ist in erster Linie selbst schuld. Du darfst in einem Spiel, in dem es für den Gegner um nichts mehr geht, nicht zwei Tore einfangen. Der verschossene Elfmeter von Haller bei 0:1-Rückstand war ein erstes Anzeichen dafür, dass das nicht der Tag von Dortmund wird. Tempo und Passgenauigkeit haben gegen Mainz gefehlt.