BBU-Damen fehlten nur drei Punkte auf Heim-Finale

Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Beim Heim-Final Four der Basketball-Zweitligadamen der BBU Salzburg fehlten in der Sporthalle Alpenstraße nur drei Punkte, um den Einzug ins Finale am Sonntag zu schaffen. Als Trostpflaster bleibt den Mozartstädterinnen das Spiel um Platz drei.