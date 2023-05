88 Tonnen schwere Bim für guten Zweck gezogen

Strongman Matthias Göth alias „Cheesy“ hat das Unmögliche möglich gemacht: Der gebürtige Waldviertler hat am Samstag am Wiener Karlsplatz 88 Tonnen an „Bim“-Garnituren mit purer Kraft gezogen. Ein Charity-Event mit ganz viel Herz und ganz vielen Emotionen - die „Krone“ war mit dabei.