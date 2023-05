Klassisches Ballett mit modernen Formen

Der Komponist erarbeitete zwölf Jahre nach der Uraufführung 1762 eine auf den damaligen Pariser Geschmack zugeschnittene Fassung mit dem Titel „Orphee et Eurydice“. Neben einigen musikalischen Anpassungen ergänzte er dafür auch zahlreiche Ballettszenen und eben jene Bearbeitung hat Neumeier genommen, um seine eigene Version zu schaffen, für die er das tut, was er am besten kann: Klassisches Ballett mit modernen, zeitgemäßen Formen zu verbinden und dabei die Handlung in seiner eigenen Welt, dem Ballettsaal verorten.