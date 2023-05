Zeitzeugen machen Geschichte für Kinder begreifbar

„Ich bin froh, dass es so kluge, so interessierte, so einfühlsame Kinder gibt“, berichtete Fischer bei einer Tagung an der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) über ihre Erfahrungen mit den Volksschülern. Seit vielen Jahren besucht die Innsbruckerin Schulen und berichtet als Zeitzeugin über eine dunkle Zeit. In der Regel trifft sie dabei auf Jugendliche – Volksschüler, das war für die 86-Jährige eine neue Erfahrung.