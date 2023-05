GAK: „Jetzt marschieren wir in die Bundesliga!“

Jetzt ist es nur mehr ein Schritt! Der GAK steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Bundesliga. Mit dem 3:0 im letzten Saison-Heimspiel gegen Amstetten können die Rotjacken nächsten Sonntag in Dornbirn den Aufstieg aus eigener Kraft fixieren. In Liebenau brandete Jubel auf - und es war emotional.