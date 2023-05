Schwarz-Blau in Salzburg ++ Aufteilung der Ukraine

Die Regierungsverhandlungen in Salzburg sind nach drei Wochen abgeschlossen. ÖVP und FPÖ haben sich auf eine Koalition geeinigt. Heute Vormittag ist das schwarz-blaue Regierungsprogramm sowie die zukünftige Landesregierung vorgestellt worden. Und: Der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates, Ex-Präsident Dmitri Medwedew, hat aus seiner Sicht wahrscheinliche Szenarien für den Ausgang des Ukraine-Krieges skizziert. In der von ihm bevorzugten Variante würde die Ukraine zwischen mehreren EU-Staaten und Russland aufgeteilt. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Freitag, den 26. Mai, mit Jürgen Winterleitner.