Meistertrainer Slot verlängert bei Trauner-Klub

Feyenoord Rotterdam und dem oberösterreichischen Verteidiger Gernot Trauner bleibt der Meistertrainer erhalten. Arne Slot hat seinen Vertrag bis Juni 2026 verlängert, gab der niederländische Fußball-Meister am Freitag bekannt. Der 44-Jährige war in den vergangenen Wochen mit Clubs der englischen Premier League in Verbindung gebracht worden.