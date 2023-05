Als „Handwerker“ ging fehlte auch der Goldschmuck

Der Täter, der mit ausländischem Akzent sprach, gab sich als Handwerker aus, der in der Wohnung der Pensionistin den Feuchtigkeitsgrad messen müsste. Er verwickelte die Seniorin, die ihn hinein ließ, in ein Gespräch, das offenbar davon ablenken sollte, dass sein Komplize unbemerkt in die Wohnung kam. Im Endeffekt war der Goldschmuck weg, was heute auffiel.