Hypo zum 45. Mal Meister ++ Grabher im Semifinale

Hypo Niederösterreich holt erneut den Titel in der Frauen-Handballliga, Julia Grabher zieht in ihr erstes Semifinale auf der WTA-Tour ein und Inter Mailand gewinnt die Coppa Italia. Das und noch mehr sind die Themen der Krone Sport-News am Donnerstag, dem 25. Mai, mit Moderator Michael Tiroch.