„Ist das jetzt dein Ernst? Ich hab‘ keine Lust“

Die Glatze von Kevin Großkreutz

Die Reporterin hatte auf mögliche boulevardeske Bonmots von Terzic gehofft, in dem der auf mögliche Späßchen bei einer potenziellen Meisterfeier eingeht. „Kevin Großkreutz hatte sich (beim bisher vorletzten Meistertitel für Dortmund, Anm.) 2011 eine Glatze rasieren lassen. Haben deine Spieler etwas geplant, sollte alles gutgehen? Gibt‘s Wetten in der Kabine?“ Das gefiel Terzic nicht besonders. Kurzzeitig verzog er die Miene, griff sich an den Kopf, gelangte dann aber recht bald wieder in seine Mitte und setzte die Pressekonferenz fort.