„40 Stunden zuvor tranken wir noch ganzen Alkohol“

Pep Guardiola zeigte sich nach dem 1:1-Unentschieden von Manchester City in Brighton zufrieden von der Leistung seiner Mannschaft, die trotz Meisterfeier erneut an ihre Grenzen ging. „40 Stunden zuvor tranken wir noch den ganzen Alkohol in Manchester“, so Guardiola auf der Pressekonferenz nach dem Spiel (sehen und hören Sie im Video oben).