Erling Haaland: „Ich kann nicht mehr normal leben“

Triple im Visier

36 Tore erzielte der Ausnahmestürmer in der Premier League. Neben dem Meistertitel winkt Haaland heuer sogar das Triple. Am Samstag geht es im Finale gegen Stadtrivale Manchester United um den FA-Cup-Titel, ehe am 10. Juni das Champions-League-Endspiel gegen Inter Mailand ansteht.