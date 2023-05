Lenker (50) hatte 1,38 Promille Alkohol im Blut

Der 50-Jährige aus Weißkirchen an der Traun war am Mittwoch gegen 18.30 Uhr mit seinen Pkw in Pucking unterwegs. Wegen seiner unsicheren Fahrweise und weil er am Steuer mit seinem Mobiltelefon hantierte, wurde er von Polizisten kontrolliert. Dabei schlug den Streifenbeamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkomattest beim Lenker ergab einen Wert von 1,38 Promille, weshalb ihm der Führerschein sofort abgenommen wurde.