Wo die Wiener Urlaub machen und dabei Geld sparen

Auch in teuren Zeiten Geld sparen

Betrug das Urlaubsbudget pro Wiener Haushalt im vergangenen Jahr rund 2000 Euro, geht der Reiseexperte in diesem Jahr von 2500 Euro aus. Doch der Profi weiß auch, wie man das Urlaubsbudget dennoch schonen kann. Kadanka: „Je flexibler man ist, umso günstiger wird es. Wer nicht eine spezielle griechische Insel in einer speziellen Woche sucht und sich hier mehr Spielraum lässt, kann so bares Geld sparen. Die Nachbarinsel oder ein paar Tage können schon einen deutlichen Unterschied ausmachen.“