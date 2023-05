Einweisung nach Hammer-Attacke auf Uni-Professor

Mit einem 300 Gramm schweren Schlosserhammer hatte ein 39-jähriger Linzer Akademiker am Campus der Linzer Uni einen Mathematik-Professor attackiert und schwer verletzt. Laut einem psychiatrischen Gutachten war der Mann zu dem Zeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Im Landesgericht Linz wurde am Mittwoch aufgrund der ungünstigen Gefährlichkeits-Prognosen seine Einweisung in eine geschlossene forensische Anstalt verfügt. Der Betroffene erbat sich Bedenktzeit.