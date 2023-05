Aufregung um Schwarzbau: Vennhäusl droht Abriss

30 Jahre reicht der Streit um das Vennhäusl im Venntal im Gries am Brenner zurück. In den 1990er-Jahren soll der damalige Bürgermeister einen mündlichen Baubescheid erteilt haben. In der Folge wurde das Haus mehrmals saniert und erweitert. 2011 bemerkte Bürgermeister Karl Mühlsteiger das Fehlen der ursprünglichen Baugenehmigung. Er erließ einen Abbruchbescheid, der durch fast alle Instanzen bekämpft wurde. Die Gemeinde bekam aber jedes Mal Recht. Derzeit ist der Fall beim Verwaltungsgerichtshof, doch auch hier sehe es nicht gut aus, räumte der Sohn des Eigentümers gestern im Vorfeld einer Sondersitzung des Gemeinderates Gries am Brenner ein.