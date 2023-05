Stauflüchtlinge werden auch im Sommer ausgebremst

Mit Pfingsten steht eines der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres vor der Tür - über die Tiroler Hauptverkehrsrouten wie Fernpass- und Seefelder Straße, Inntal- und Brennerautobahn werden wieder gewaltige Blechlawinen in Richtung Gardasee oder Adria rollen. In den darauffolgenden Monaten - insbesondere in den Sommerferien - wird es nicht viel anders sein.