Salzburg in zehn Jahren 230 Punkte vor Rapid

Mit dem zehnten Meistertitel in Folge gelang Salzburg ein weiterer Meilenstein in der Vereinshistorie. Der Unterschied zu den Vorjahren war, dass mit Sturm Graz diesmal ein fast ebenbürtiger Gegner den Mozartstädtern das Leben schwer machte. „Dieser Titel fühlt sich noch geiler an als im letzten Jahr“, erklärte Cheftrainer Matthias Jaissle daher fast überschwänglich. Seine Bullen mussten hart um den Meisterteller - Andreas Ulmer und Co. bekommen ihn am Sonntag im Rahmen des Heimspiels gegen Austria Klagenfurt überreicht - ringen und über Wochen hinweg den Ausfall zahlreicher Leistungsträger kompensieren.