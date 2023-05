Prunkvolle Adels-Hochzeit in Jordanien kurz bevor

Alles erinnert an einen Traum aus tausend-und-einer Nacht. Am 1. Juni ist es endlich so weit: Kronprinz Hussein (28) heiratet seine Verlobte Rajwa Khaled Bin Musaed Bin Saif (29). Im Vorfeld dazu wurde nun die traditionelle Henna-Party der Braut gefeiert - quasi der Startschuss für die Hochzeitsfeierlichkeiten.