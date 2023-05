Mit neuem Trainer will ATSV Salzburg aufsteigen

Der neue Übungsleiter erwartet von seiner Elf Leidenschaft und Disziplin. „Am Samstag hat jeder für jeden gekämpft und diszipliniert gespielt“. So soll es auch mit dem Aufstieg in die 1. Landesliga klappen. Als die Saison 2020/21 wegen Corona abgebrochen wurde, lag der ATSV ebenfalls auf Aufstiegskurs. Heuer wollen sie endlich den Titel holen. Nur ein Zähler trennt sie zum Jäger Faistenau. „Dran bleiben, nicht locker lassen“, fordert Stevic. Ob der ATSV danach an ihm festhält, steht noch in den Sternen.