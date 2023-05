„‘Wir hatten doch gemeinsam Religionsunterricht‘“

Es stehe „etwas Besonderes“ bevor, sagt Borussia-Dortmund-Chef Hans-Joachim Watzke in diesem Sky-Interview (siehe Video oben). Er werde „pausenlos“ von Leuten angesprochen, „die man seit 50 Jahren aus den Augen verloren hat und mir jetzt sagen: „‘Wir hatten doch in der dritten Klasse gemeinsam Religionsunterricht, ich brauche noch dringend Karten für das Spiel gegen Mainz.“ Dortmund kann mit einem Heimsieg am Samstag, eben gegen Mainz, die Meisterschaft fixieren.