Irina Shayk trägt wohl heißestes Kleid des Jahres!

Nackter geht‘s kaum! Irina Shayk sorgte am Montag wohl für so manch erstaunten Blick, als sie in einem komplett durchsichtigen Kleid durch Cannes stolzierte. Unter dem Hauch von Nichts trug die Model-Beauty lediglich schwarze Wäsche, die ebenfalls ziemlich knapp bemessen war und zudem den Eindruck erweckte, als sei sie durchsichtig.