Dieses Team leitet das Champions-League-Finale

Brite pfeift EL-Endspiel

Die UEFA gab am Montag zudem die restlichen Finalbesetzungen bekannt. Der 44-jährige Engländer Anthony Taylor bekam den Zuschlag für das Europa-League-Finale FC Sevilla-AS Roma am 31. Mai (21.00) in Budapest, der 47-jährige Spanier Carlos del Cerro Grande jenen für das Europa-Conference-League-Endspiel Fiorentina-West Ham United, das am 7. Juni (21.00) in Prag stattfindet.