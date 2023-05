Opus Band spielt groß mit den Schick Sisters auf

Die Schick Sisters und Opus - das passt einfach zusammen. Was beim großen Opus-Abschluss in der Grazer Oper erstmals so richtig ins Rollen kam, hat sich mittlerweile zu einer richtigen Kooperation entwickelt. Die verbliebene Opus-Band ohne den in die verdiente Pension gegangenen Sänger Herwig Rüdisser hat sich mit den drei Steirerinnen schon 2022 für die Single „Good Or Bad“ zusammengetan. „Die Zusammenarbeit macht wirklich großen Spaß und wir alle sind mit Eifer dabei“, so Opus-Mastermind Ewald Pfleger, der in seinem Studio im steirischen Judendorf schon länger am ersten gemeinsamen Album feilt.