19 Mal Bühne frei in Niederösterreich

„Sommer, Sonne, Theater, das gehört in Niederösterreich ganz einfach zusammen. Alle Spielorte stehen schon in den Startlöchern, um Ihnen wunderbare Abende zu bescheren!“, so Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger, die selbst ab 15. Juli in der Komödie „Funny Money“ auf der Bühne der Festspiele Berndorf steht.