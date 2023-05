„Mit der Familie zu arbeiten hat auch Tücken“

Es war wirklich so. Ich habe meinen Mann kennengelernt, als ich an der Rezeption eines Hotel gearbeitet habe. Er war dort zum Tennisspielen. Ich glaube es war unser zweites Date als er mir erzählt hat, was er beruflich machen möchte. Nämlich eine Confiserie eröffnen. Ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich ihm doch helfen könnte, die Schokolade schön zu verpacken und zu dekorieren. Also den süßen Inhalt macht mein Mann und für das Rundherum, also Marketing und Verpackungsdesign bin ich verantwortlich. Mit der Zeit ist daraus dann unsere Firma so wie man sie heute kennt langsam gewachsen.