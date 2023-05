Paukenschlag! Rapid feuert Sport-Manager Ebner

Das große Aufräumen bei Rapid scheint zu beginnen! Stefan Ebner, seit 28 Jahren in Hütteldorf in mehreren Funktionen tätig, wurde heute gefeuert. Begonnen hat er seine Laufbahn als Teammanager, zuletzt war er auch für die Akademie verantwortlich. Und er hatte bei den Transfers seine Hände im Spiel. Ohne in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das waren vielen ein Dorn im Auge ...