Abbiegevorgang zu spät gesehen: Lkw kracht in Pkw

Ein Lkw stark beschädigt, ein Pkw reif für den Schrottplatz. So lautet die Bilanz eines Unfalls in Roppen im Tiroler Bezirk Imst am Freitag. Der Pkw-Lenker (57) wollte auf einen Parkplatz abbiegen, blinkte und bremste ab. Das hat der Lkw-Fahrer (56) jedoch zu spät gesehen, wodurch es zum Crash kam.