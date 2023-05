Ex-Häftling (35) nach Terroralarm gefasst

Die Liste seiner mutmaßlichen Coups kann sich sehen lassen: Er soll am 3. April 2020 eine Bawag-Filiale in der Großfeldsiedlung in Floridsdorf gestürmt und auf eine 58-jährige Kundin gefeuert haben – die Frau überlebte! Schwer verletzt wurde hingegen ein Sicherheitsmann im Dezember 2018, diesen traf eine Kugel des Verdächtigen in den Oberschenkel.