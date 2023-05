Neue Regelung beim Pickerl ++ G7-Gipfel

Ab 20. Mai wird für das Gutachten ausgelesen, wie viel Sprit bzw. Diesel das Auto tatsächlich verbraucht hat. Die Daten werden an das Umwelt- und Klimaministerium gesendet und an die europäische Umweltagentur weitergeleitet. Und: Die USA, die EU und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels am Freitag im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Freitag, den 19. Mai, mit Stefana Madjarov.