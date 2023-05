„Kommunisten könnten ins Parlament einziehen“

Schon bei den Landtagswahlen in Salzburg konnte die KPÖ ein „sensationelles Ergebnis“ einfahren. In zwei Bundesländern sind kommunistische Parteien bereits im Landtag vertreten. „Ein totaler Wahnsinn. Das zeigt klar den Protest“, ist Haselmayer überzeugt, dass vor allem Protestwähler so ihren Unmut ausdrücken wollen würden. Mit sieben Prozent liegt die KPÖ nur mehr knapp hinter den NEOS, die aktuell auf acht Prozent kämen.