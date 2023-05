Corona-Dilemma bei den Koalitionsverhandlungen

Corona ist noch präsent! Und zwar viel mehr als der Salzburger Volkspartei lieb ist. Dabei geht es aber nicht um Infizierte oder Spitalszahlen sondern darum, mit welchen Zugeständnissen die FPÖ nach den Koalitionsverhandlungen vor ihre Wähler treten kann. Für einen Koalitionspakt mit den Freiheitlichen musste sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) einen Corona-Fonds von Udo Landbauer (FPÖ) diktieren lassen. Da gibt es sogar teilweise Rückzahlungen für Corona-Strafen Dafür hagelte es Kritik aus ganz Österreich. Ähnliches will Haslauer natürlich verhindern, womit der Druck auf Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek steigt. So klein wie die beiden Parteichefs die noch offenen Punkte der Verhandlungen reden, dürften sie also nicht sein. Für beide steht viel auf dem Spiel. Wie bereits durchsickerte soll eine Präambel zu Corona die Problematik lösen. Jetzt geht es darum, was drinnen steht. Beide Parteien geben Fehler in der Coronapolitik zu. Svazek hatte allerdings wegen dessen Coronapolitik einen Misstrauensantrag gegen Haslauer eingebracht.