„Helmut Berger meinte, er sei das Jesuskind“

Freude und Verzweiflung lagen in Bergers Leben dicht nebeneinander. Seine Kindheit und Jugend verbrachte der gebürtige Oberösterreicher in Salzburg, bevor es ihn in die große weite Welt zog und er zum international gefeierten Star wurde. In Salzburg endete Bergers Reise am gestrigen Donnerstag auch. Um vier Uhr in der Früh ist der Schauspieler friedlich eingeschlafen. Sein letzter Wunsch: In Ruhe die Welt zu verlassen. Mit dem Tod seiner Lebensliebe, dem italienischen Regisseur Luchino Visconti, im Jahr 1976 „ist auch ein Teil von mir gegangen“, sagte er einst.