Schmausen und den Stadtgraben retten

Der einzige noch wasserführende Stadtgraben in ganz Europa befindet sich in der ältesten Stadt Kärntens, in Friesach. Das aus dem 13. Jahrhundert stammende historische Baujuwel muss immer wieder saniert werden. „Dafür benötigen wir viel Geld“, sagt Heinrich Gressel vom Förderverein zur Rettung des Stadtgrabens.