Wer knackt am Sonntag den Lotto-Doppeljackpot?

Joker brachte Steirern je 93.500 Euro

Beim Joker gab es am Mittwoch, wie auch schon am Sonntag zuvor, zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Beide wurden in der Steiermark gespielt und brachten einen Gewinn von jeweils rund 93.500 Euro.