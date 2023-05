Hier finden Demenzkranke eine neue Heimat

Es riecht nach Holz statt Desinfektion

Vom Eindruck her hat es mit einem Heim oder Spital nichts gemeinsam, das fängt beim Geruch (Holz statt Desinfektionsmittel) an und hört bei edlen Designertischen auf. Die Kunst im Garten - teuer, ein Bauherr der nur auf die Kosten schaut, hätte sie sich gespart. Genau so wie das Aquarium, das sich über zwei Stockwerke zieht; viele Bewohner beobachten gern die haiähnlichen Fische. Bauherr Gerhard Mosser hat bewusst viel Geld in Details gesteckt. „Ich will, dass die Leute hier alles haben, was ihr Leben schön macht“, sagt er.