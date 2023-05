Corona-Fonds in NÖ ++ Austrian World Summit

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP und Landeshauptfrau-Stellvetreter Udo Landbauer von der FPÖ haben heute in einer Pressekonferenz in St. Pölten die Eckpunkte des Corona-Fonds der schwarz-blauen Landesregierung in Niederösterreich bekannt gegeben. Der entsprechende Landtagsbeschluss ist für 25. Mai geplant. Die genauen Richtlinien werden in den nächsten Wochen ausgearbeitet.