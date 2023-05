Sogar Geschäftsführer springt als Buslenker ein

„Der Job ist einfach cool.“ Auch nach 24 Jahren ist Gerhard Hanglers Leidenschaft für seinen Beruf stark wie eh und je. Der 50-Jährige ist mit dem Postbus in der Region Vöcklabruck unterwegs und sorgt dafür, dass bis zu 80 Personen je Fahrt sicher an ihr Ziel gelangen. Besonders schätzt der Buslenker den Kontakt zu den Fahrgästen. „Man muss Menschen mögen, viele erzählen was sie beschäftigt, zum Beispiel vom Tod ihrer Katze“.