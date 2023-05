Bankomaten gesprengt: Angeklagte leugnen alles

Auf Diebstour im weiten Land

Die Männer sollen in Tschechien Unterkunft bezogen und dann in Kautzen, Alberndorf und Horn Geldautomaten gesprengt haben. Mittels Brecheisen und Spitzhacke verbreiterten sie den Ausgabeschlitz, stopften Sprengstoff hinein und jagten die Bankomaten in die Luft. Danach flohen sie mit gestohlenen Autos über die Grenze.