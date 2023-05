Ausverkauft! Rekord bei Champions-League-Finale

Das Champions-League-Finale im Frauenfußball zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg ist erstmals seit der Saison 2009/10 ausverkauft. Das teilte die UEFA am Dienstag mit. Der Kontinentalverband erklärte, dass die mehr als 34.100 Tickets für das Finale am 3. Juni im PSV-Stadion in Eindhoven bereits abgesetzt wurden. Damit wird die Partie auch vor einer Rekordkulisse im Frauenfußball in den Niederlanden stattfinden.