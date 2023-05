Verschollener Lukaschenko wieder in Öffentlichkeit

Hubschrauber und Jets abgeschossen: Erhöhte Alarmbereitschaft

Der öffentliche Termin, den Lukaschenko am Montag wahrnahm, fand in einer Kommandozentrale der Armee statt. Dort sprach der Präsident mit heiserer Stimme über einen kürzlich im russischen Grenzgebiet Brjansk erfolgten Abschuss von Hubschraubern und Flugzeugen. Die Ereignisse am Samstag hätten Belarus in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, sagte Lukaschenko. „Da wurden vier Flugzeuge abgeschossen. Wir mussten darauf reagieren. Seither befinden wir uns in erhöhter Bereitschaft“, sagte er. Die russischen Behörden hatten bisher lediglich den „Absturz“ eines Hubschraubers bestätigt, aber keine Details genannt. Dagegen meldeten russischen Medien, dass zwei Suchoi-Kampfjets der Typen Su-34 und Su-35 sowie zwei Hubschrauber vom Typ Mi-8 mit Raketen abgeschossen worden seien.