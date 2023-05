Fatale Folgen für vertrauensvollen Patienten

Nach der Behandlung folgte ein Martyrium

In der montägigen Verhandlung am Landesgericht Feldkirch schildert eine 52-jährige Patientin ihr zweieinhalb Jahre andauerndes Martyrium. „Im Dezember 2018 wurden mir alle Zähne zur Anbringung von Veneers (Anm.: Keramikschalen) abgeschliffen. Rund zehn Stunden hat die Behandlung gedauert. Am Abend musste ich erbrechen, weil ich Blut geschluckt hatte.“