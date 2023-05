ÖBB-Chaos ++ Erdogan muss in die Stichwahl

Verstörende Durchsagen sind am Sonntag in einem ÖBB-Railjet abgespielt worden. Statt der üblichen Ansagen schallte eine Hitler-Rede durch den Zug. Laut ÖBB wurden zwei Personen angezeigt. Und: In der Türkei wird in einer Stichwahl über den künftigen Präsidenten entschieden. In der ersten Runde erhielt der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan demnach 49,51 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kam auf 44,88 Prozent. Das sind unter anderem die Themen am Montag, den 15. Mai, mit Stefana Madjarov.