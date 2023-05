Polizei-Mitarbeiter schnüffelt in Akten herum

Er habe ein „Vertrauensproblem“ gegenüber Menschen in seinem Leben, gibt der 24-Jährige vor Gericht in Wien preis. Deswegen schnüffelte der Polizei-Mitarbeiter in diversen Akten seiner Ex-Freundin, deren ehemaligen Freunds und diverser Bekannter herum. Auch einen Körperverletzungsakt, in dem er damals Opfer war, sah er ein. Sowie einen Akt zu einem Waffenfund.