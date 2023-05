Die Mayerin: „Ich bin so viel mehr als nur lieb!“

Kontrolle ist ihr zuwider

Um die Schubladen, in die sie bislang gesteckt wurde, zu sprengen, musste die Singer-Songwriterin aus Wimpassing an der Leitha Mauern niederreißen, auch jene, die sie selbst gebaut hat. „Die Letzten werden die Ersten sein“ singt sie beispielsweise in ihrer aktuellen Single „Die Ersten“, und spricht damit jene Menschen an, die sich selbst in ihren eigenen Schatten stellen oder von anderen an den Rand gedrängt werden.