Kann die Regierung damit die Teuerung bekämpfen?

Kickl (FPÖ) bezeichnet Kanzler als „dumm“

Auch die FPÖ ließ kein gutes Haar an der Arbeit von Nehammer, Kogler & Co. Er bezeichnete den Kanzler gar als „dumm“ und rief in Richtung Regierungsbank: „Schämen Sie sich!“. Sie hätten die Österreicher im Stich gelassen mit einem Asylantrag gehe es einem besser als jedem Pensionisten. Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer bezeichnete Kickls Worte als „Hetze“, was ihr einen Ordnungsruf einbrachte.